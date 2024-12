Lanazione.it - Anna Falchi accende l'albero di ceramica più grande del mondo. Festa a Deruta

(Perugia), 11 dicembre 2024 - Asi illumina il Natale con un clic e con una star. Il primo cittadino Michele Toniaccini insieme all’ospite d’onoreha premuto il pulsante per la tradizionale accensione dell’inpiùdel, dando così ufficialmente il via al ricco programma di iniziative natalizie tra arte, cultura e maioliche, che si protrarranno fino all’epifania. "L’accensione - dice Toniaccini - è sempre un momento suggestivo perché rappresenta il simbolo non solo dellacapacità artigianale e artistica dei nostri maestri ceramisti, ma anche un simbolo di speranza, di pace e di bellezza, espressione dell’eccellenza del nostro territorio". “Ringrazio per questo graditissimo invito - ha detto la- perché essendo romagnola passo spessissimo da queste parti dove mi fermo anche a mangiare le prelibatezze della vostra cucina umbra.