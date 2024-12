Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2024 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

10 DICEMBREORE 10.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI CODE PER LAVORI TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. AL MOMENTO SONO 7 I KM DI CODAPER CHI è DIRETTO ASI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI, PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A VALMONTONE.CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTROSUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA , TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA PONTINA E LAFIUMICINOSULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOPER IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-PESCARA LA CIRCONE è RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA LUNGHEZZA E BAGNI DI TIVOLI.