UeD anticipazioni, crolla Trono Classico: corteggiatori in fuga e caos

Ildi Uomini e Donne sembra sempre più in difficoltà. Gli ultimi anni hanno visto un progressivo calo di interesse da parte del pubblico, con dinamiche poco appassionanti e personaggi che faticano a emergere. Quest'anno, il caso di Alessio Pecorelli, cacciato da Maria De Filippi a seguito di segnalazioni e della perdita delle corteggiatrici, è un esempio lampante delle difficoltà del format.Anche i troni di Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino non sembrano in grado di risollevare le sorti del segmento. Mentre ilOver continua a garantire momenti di intrattenimento e dinamiche interessanti, ilè un flop colossale confermandosi in crisi. Ledella nuova registrazione di Uomini e Donne delineano un quadro complicato, tra abbandoni, polemiche e dinamiche poco rilevanti.