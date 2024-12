Justcalcio.com - Tuttosport – Bove, la decisione sul defibrillatore cambia tutto: ecco cosa può accadere

2024-12-10 21:36:47 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS:L’intervento per l’impianto delsottocutaneo removibile è stato effettuato stamani ed entro fine settimana, fra giovedì e sabato, Edoardopotrà finalmente lasciare l’ospedale di Careggi dove si trova ricoverato dalla sera del 1° dicembre quando fu colpito da un malore in campo, al minuto 17 di Fiorentina-Inter. Il giocatore viola è stato in terapia intensiva del Pronto soccorso poi da mercoledì scorso si trova nel reparto Utic, Unità terapia intensiva cardiologica. Stando a quanto appreso l’intervento (considerato ormai di routine) è riuscito e cosìpotrà tornare a breve a casa, non prima di fermarsi al Viola Park per salutare e abbracciare il tecnico Raffaele Palladino e i compagni di squadra che da subito gli sono stati vicini, insieme ai genitori Giovanni e Tanya e alla fidanzata Martina.