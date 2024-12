Movieplayer.it - The Sweet East, la recensione: Sean Price Williams e un surreale film sulla fine del sogno americano

Presentato alla Quinzaine di Cannes, ilè uno svampito e colorato esordio, in bilico tra satira politica e smaccata allegoria sociale. Protagonista, la rising star Talia Ryder. Dal 12 dicembre al cinema. L'Coast degli Stati Uniti, Alice nel Paese delle Meraviglie, e uno spaccato sghembo e colorato di una generazione curiosa, spregiudicata e sperduta. C'è un fare strano, e per questo efficace nonostante l'idea svagata (definita "picaresca"), dietro Thedi, passato alla Quinzaine di Cannes del 2023, e dopo un lungo giro, arrivato anche in Italia (con estremo ritardo, ma tant'è). Un esordio a tutti gli effetti, che mette in mostra il talento cinematografico di, già (grande) autore della fotografia per i Safdie Bros, per Alex Ross Perry e Abel Ferrara.