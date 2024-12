Bollicinevip.com - Stile e cultura tra gli ospiti alla Prima della Scala 2024

tra gliL’inaugurazionestagione scaligera tra eleganza, arte ed’eccezioneLaha rappresentato un momento magico per lae la mondanità milanese, confermandosi come uno degli eventi più attesi dell’anno. Il 7 dicembre, sotto una pioggia incessante e con un imponente dispiegamento di sicurezza nella “zona rossa”, il Teatroha dato il viastagione con La forza del destino di Giuseppe Verdi. La serata ha visto la presenza di numerose personalità illustri, tra cui celebrità, politici, imprenditori e artisti, che hanno illuminato il red carpet con eleganza e.Roberto Bolle e Achille Lauro: simboli di eleganza maschileRoberto BolleMilanoIl Roberto Bolle, universalmente riconosciuto per il suo fascino e il suo talento, ha incantato tutti con uno smoking nero perfettamente sartoriale, completato da una camicia bianca e un papillon elegante.