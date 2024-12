Ilgiorno.it - Sotto casa della donna che perseguitava: inseguito e preso

Continuava a perseguitare la sua ex. Non si rassegnava al fatto che la loro relazione sentimentale fosse finita. La seguiva, la pedinava, si faceva trovareo nei luoghi che sapeva che lei frequentava. Nonostante il divieto di avvicinamento sancito dal Tribunale, l’altra sera è stato sorubriacola sua. Nella nottata di venerdì scorso, i carabinieriStazione di Biassono hanno infatti arrestato un uomo di 44 anni italiano, residente a Desio, per aver violato il provvedimento di avvicinamento alla sua ex compagna, una 49enne residente in Brianza. L’arresto è stato possibile grazie all’intervento di una pattuglia dell’Arma, che mentre effeffettuava uno dei consueti giri di perlustrazione del territorio, ha individuato l’automobile dell’uomo mentre si aggirava nei pressi dell’abitazionevittima.