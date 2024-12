Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza: più telecamere e agenti in azione

Piùdella Polizia municipale in, giorno e notte, sul territorio di Bellaria Igea Marina. Sono recenti i casi di tentativi di truffe e rapine, che hanno visto tra le vittime persone del posto aggredite da piccoli gruppi di malviventi, per lo più stranieri, anche in pieno centro. Alcuni si fingevano colpiti da malore, per far accostare i malcapitati che, una volta scesi dall’auto, venivano accerchiati e minacciati, anche con coltelli alla mano. In altri casi, la truffa era quella di indicare un problema alla gomma o all’auto. Le persone scendevano e i malviventi attaccavano. Da settimane il serviziosul territorio è stato incrementato da parte della Polizia municipale e delle forze dell’ordine. "L’attenzione allalocale è altissima da mesi – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – visto che è iniziata già da questa estate l’installdi nuovein città, a partire dalla stferroviaria per arrivare alla spiaggia".