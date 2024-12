Quotidiano.net - Quando arriva la tredicesima 2024, a chi spetta e come si calcola

Roma, 10 dicembre– Dicembre è sinonimo dimensilità, una gratifica natalizia che ogni annonelle tasche di milioni di italiani. Tra pensionati e lavoratori dipendenti, la platea di chi riceverà questa somma aggiuntiva nelammonta, secondo l’elaborazione di Cgia, a 35,7 milioni di persone, per un totale di 59,3 miliardi di euro lordi e 44,8 miliardi al netto delle imposte. Chi riceverà laI pensionati, oltre 16 milioni in Italia, sono stati i primi a beneficiare della. I 19,5 milioni di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, riceveranno invece latra il 13 e il 24 dicembre, a seconda della categoria di appartenenza e del contratto. Sono esclusi invece i lavoratori autonomi e le partite Iva. Allo stesso modo, anche i cosiddetti parasubordinati – cioè tirocinanti, stagisti, co.