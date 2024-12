Game-experience.it - PlayStation Wrap-Up 2024, ecco l’iniziativa per scoprire le proprie statistiche videoludiche dell’anno

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibile come di consueto il-Up, iniziativa che consente come ogni anno ditutte leriguardanti l’anno videoludico ormai quasi concluso.Proprio come abbiamo visto con l’Xbox Year in Review, per accedere a questa nuova iniziativa basta recarsi sul sito ufficiale del, inserendo ovviamente le credenziali del proprio accountcosì da effettuare l’accesso. Una volta fatto questo è possibile di conseguenzapraticamente tutte le informazioni collegate alvideoludico.Addentrandoci nel dettaglio, grazie al-Upsi ottiene un vero e proprio riepilogoin corso, decisamente approfondito e ricco di informazioni, scoprendo in questo modo a quali giochi si è giocato maggiormente in questi 12 mesi, quanti Trofei si sono sbloccati, quante ore si sono trascorse giocando ai titoli multiplayer e tanto altro ancora.