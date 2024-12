Ilfattoquotidiano.it - “Più magri, più sani, più vitali”, Rosanna Lambertucci racconta come si è preparata a “Ballando” in un nuovo libro: “La chiave è l’alcalinizzazione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A 79 anni appena compiuti,non ha proprio intenzione di prendersi una pausa. Anzi. Dopo l’esperienza diCon Le Stelle, la giornalista e conduttrice tv torna in libreria con un altrosulle diete: “Più, Più, PiùHo perso 5 chili e ritrovato entusiasmo ed energie”, edito da Mondadori.Tutto è nato,a FQMagazine, lo scorso anno con una telefonata di Milly Carlucci: “Quando sono stata convocata perCon Le Stelle non mi sentivo in ordine –– capivo che per fare un’esperienza del genere avrei dovuto perdere un po’ di peso ma senza perdere massa muscolare o energia. Allora mi sono rivolta a un nutrizionista ed endocrinologo, il professor Corrado Pierantoni, che mi ha preparato un ottimo percorso”.