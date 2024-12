Bergamonews.it - “Picchiato dal branco, allontanato dal bar a cui ho chiesto aiuto: ‘questa non è un’infermeria’”

Bergamo. Il cartello se ne sta lì, appiccicato a un palo, nel bel mezzo di piazza della Repubblica. Qualcuno, incuriosito, si ferma a leggere il contenuto. In poche righe, denuncia un episodio avvenuto non molto tempo fa, il 23 novembre. Un’aggressione ai danni di un ragazzo. “Più volte colpito in testa con una bottiglia di vetro – si legge – eda una decina di persone”.A quanto pare, il giovane era seduto su una panchina, vicina a uno dei bar che si affacciano sulla piazza. A scrivere, però, è chi il giovane lo ha soccorso. Sostiene di essere entrato nel bar (senza farne il nome) per “chiedere del ghiaccio, cortesemente, spiegando la situazione”. Dopo averlo“tre volte a tre persone diverse, di cui due non stavano servendo nessuno”, in quel momento sarebbe stato “mandato via”.