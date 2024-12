Iodonna.it - Ospiti in studio anche Valeria Bruni Tedeschi, Teo Mammucari e Elena Sofia Ricci

Penultimo appuntamento stasera con Belve 2024. La quarta puntata, in onda alle 21.20 su Rai 2, vede la partecipazione di quattro. E come ogni settimana, l’attesa è alta. Stavolta, non solo per i contenuti delle interviste, maper un imprevisto non da poco accaduto durante le registrazioni. A sedere sullo sgabello saranno, Tina Cipollari,e Teo. Quest’ultimo, ha abbandonato loprima della conclusione del consueto botta e risposta con la conduttrice Francesca Fagnani. La dieta di Tina Cipollari: come è dimagrita X Leggi› “Belve”, Teolascia lodurante l’intervista Belve 2024, intervista stasera 10 dicembre a Tina Cipollari: anticipazioniCome sempre, il dialogo tra padrona di casa e intervistato attraversa vita privata e professionale, ascese e cadute.