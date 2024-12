Omicidio Sacchi | tre anni ad Anastasiya

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.20 La Corte d'Assise di Appello di Roma ha condannato a tredi carcere perKylemnyk accusata di violazione della legge sugli stupefacenti nell'ambito della vicenda legata all'di Lucaavvenuto nella notte tra il 23 il 24 ottobre del 2019. I giudici hanno inoltre disposto una pena a 25per Marcello De Propris e a 24e 1 mese per Paolo Pirino. Il ragazzo venne ucciso in strada da Valerio Del Grosso,per il quale è già definitiva la condanna a 27, per una compravendita di droga finita male.