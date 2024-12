Agi.it - Omicidio Sacchi, i complici del killer condannati a 25 e 24 anni

AGI - Condanna a 25 e a 24e 1 mese, rispettivamente, per Marcello De Propris e Paolo Pirino nel processo di appello bis per l'di Luca, ucciso con un colpo di pistola alla testa, nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019, davanti a un pub in zona Appio, a Roma. A deciderlo, i giudici della Corte di Appello. Per i due il sostituto procuratore aveva sollecitato pene di 25e 24. Rideterminata dunque la condanna del solo Pirino. Per questo episodio, la Cassazione nel maggio scorso ha reso definitiva la condanna a 27per Valerio Del Grosso, autore materiale dell'. Condannata a treAnastasiya Condannata a 3di reclusione Anastasiya Kylemnyk, imputata per violazione della legge sugli stupefacenti. A deciderlo, i giudici della Corte di Appello.