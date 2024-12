.com - Nicola Sganappa morto a due passi dalla discoteca all’Eur: le indagini

Leggi su .com

, un ventiduenne originario di Baschi, in provincia di Terni, ha perso la vita in circostanze tragiche e ancora poco chiare dopo una serata trascorsa ina Roma. Il giovane è stato trovato accasciato su un marciapiede a circa 200 metri dal locale, privo di cellulare e cappotto. Nonostante i tentativi di rianimazione durati quasi un’ora, non è stato possibile salvarlo. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per “morte come conseguenza di altro reato”, ipotizzando omissioni di soccorso e altre responsabilità ancora da accertare. I dubbi su cosa sia accaduto in quei 200 metri cruciali rimangono al centro dell’inchiesta.Gli eventi della notte in cui èera partito dall’Umbria con un gruppo di amici per una serata a Roma, culminata in una