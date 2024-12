Sport.quotidiano.net - Lazio: cinismo e sofferenza, una vittoria da grande in casa della capolista

Roma, 9 dicembre 2024 - Si dice che il giorno dopo sia più bello, ma è difficile eguagliare le emozioni gigantesche vissute ieri sera al Maradona. Lavince una vera e proprio battaglia sotto la pioggia battente di Fuorigrotta, si rilancia in classifica dopo il ko patito contro il Parma e ritorna a contatto con le inseguitrici. Il risultato di 0-1 premia una squadra, quella biancoceleste, cinica e bravissima a soffrire di fronte alle scorribande di Kvaratskhelia e compagni, per poi colpire in contropiede. Proprio come successo in Coppa Italia, l'uomo che cambia il destino dell'incontro è Tijjani Noslin. Questa volta l'olandese non è protagonista in zona gol con una sonora tripletta, ma si mette al servizio dei compagni, ripulendo il pallone in uscita e poi aprendo in maniera panoramica per Gustav Isaksen, che invece si prende le luciribalta, realizzando il gol che vale i tre punti.