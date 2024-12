Ilnapolista.it - La “sentenza Diarra” cambierà tutto: ora saranno i giocatori a fare legge (The International Sports Law Journal)

Quella che è già ormai famosa come la “” – unadella Corte di giustizia dell’Unione europea contro la Fifa che è potenzialmente dirompente al pari della famosissimaBosman – è stata analizzata dalla prestigiosaLawuna rivista trimestrale sottoposta a revisione paritaria sul diritto sportivo internazionale. Ne ha scritto Mark James, della Manchester Law School.La Corte di giustizia (la Cgue) ha pronunciato la suail 4 ottobre scorso richiedendo modifiche significative al sistema di trasferimenti dei calciatori, forse persino un regolamento completamente nuovo, “e ha inaugurato – scrive James – un riequilibrio del rapporto tra le Federazioni sportive internazionali e gli atleti che cercano di governare”.“Nella sua, la Corte ha ribadito che gli obiettivi specifici dello sport giustificano che siano trattati in modo diverso ai sensi del diritto dell’Unione Europea, a condizione che tale trattamento diverso sia solo per raggiungere un obiettivo legittimo”.