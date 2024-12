Ilfattoquotidiano.it - “La regina Elisabetta mi faceva il bagnetto con la corona in testa”: la rivelazione di Re Carlo

II fu inta il 2 giugno 1953, all’età di 27 anni, indossando per la cerimonia la maestosadi Sant’Edoardo. Un diadema tanto prezioso quanto pesante, tramandato di generazione in generazione nel corso dei secoli. Per questo motivo, per abituarcisi, alla vigilia della propria inzione la indossava anche nelle occasioni più insolite, per esempio quandoilal piccolo. A rivelarlo è proprio lo stesso, oggi sovrano del Regno Unito, intervenendo nel documentariotion Girls. Davanti alle telecamere, il Re ha raccontato per la prima volta questo aneddoto della sua infanzia, legato ai preparativi per l’inzione della madre nel 1953: “Mia mamma si esercitava a indossare lapersino durante ilserale mio e di mia sorella”, ha raccontato, oggi 76enne, con un sorriso nostalgico.