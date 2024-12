Liberoquotidiano.it - Kvaratskhelia, ginocchio ko: tegola per Napoli e Antonio Conte, quanto starà fuori

per il, che perde Kvichaper infortunio. Il georgiano ha riportato un trauma distorsivo aldestro in uno scontro di gioco domenica sera contro la Lazio. L'esterno offensivo di, 5 gol in 14 partite in campionato in questa stagione, nel ko 0-1 contro i biancocelesti aveva giocato l'intero match. Ma evidentemente qualcosa non andava. Gli esami strumentali cui il giocatore si è sottoposto presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale, fa sapere il club azzurro attraverso un comunicato. "ha già cominciato l'iter riabilitativo".salterà sicuramente la trasferta di sabato 14 a Udine e quella di Marassi contro il Genoa del 21. Da valutare - come riferisce calcio24 - il suo rientro contro il Venezia al Maradona nell'ultima gara dell'anno o direttamente nell'anno nuovo.