Israele fa piazza pulita delle armi siriane e avanza con i tank fino alle porte di Damasco

L'esercito israeliano «ha distrutto i principali siti militari in Siria» effettuando circa 310 attacchi contro il paese dalla presa dida parte dei ribelli e dalla caduta del presidente Bashar al-Assad. È quanto ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh). Secondo l'organizzazione, che fa affidamento su una vasta rete di fonti in tutta la Siria,ha bombardato aeroporti, radar, depositi die munizioni e centri di ricerca militare in diverse regioni, compresa quella di, e danneggiato navi della marina siriana attaccando un'unità di difesa aerea vicino al principale porto di Latakia, nel nord-ovest del paese. Poco dopo questo report, all'alba di oggi, alcuni giornalisti dell'Afp hanno uditoforti esplosioni e le riprese in diretta dell'Afptv hanno mostrato spesse colonne di fumo sopra il centro della città.