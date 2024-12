Thesocialpost.it - Incendio nella lavanderia dell’ospedale di Vicenza: sospesi gli interventi

Leggi su Thesocialpost.it

Uncon molto fumo si è sviluppatomattinata di martedì 10 dicembre nel vanoSan Bortolo di, causato probabilmente dal surriscaldamento di un macchinario per la distribuzione dei camici.Leggi anche: “Fiamme!”.metropolitana di Milano: cosa è successoFumo nei reparti e evacuazioni precauzionaliIl fumo ha invaso i locali interrati nell’ala nord, risalendo fino ai reparti sovrastanti. Le unità di chirurgia, neurochirurgia e oculistica sono state evacuate a scopo precauzionale, con l’allontanamento temporaneo di alcuni pazienti.Attività operatoria sospesaA causa dell’incidente, è stata momentaneamente sospesa l’attività operatoria nell’ospedale. Sul luogo dell’sono attivi i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.