Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 11 dicembre: Alfredo fa una confessione inattesa, Salvo invece mente

Scopriamo cosa accadrà nella puntata di mercoledì 11de Il9:mentirà a Elvira sui costi del matrimonio,non otterrà da Clara la reazione sperata. Il9 torna domani, mercoledì 11, alle 16:00 su Rai 1, con una nuova puntata. Mentre Matteo ha l'occasione di parlare ancora di Maria, Elvira sta per ricevere un aiuto inatteso per il matrimonio.Ilsul matrimonioed Elvira stanno procedendo spediti con i preparativi del matrimonio. Dopo aver incassato il sì di don Saverio per la celebrazione, la giovane riceve anche una sorpresa assai gradita: un aiuto per confezionare il suo abito da sposa.è preoccupato: sa che non potrà contare sulla famiglia Gallo per dividere .