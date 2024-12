Linkiesta.it - Il nadalin, “nonno” del pandoro e simbolo di Verona

Sembra strano immaginare un Natale senza, soprattutto a, come sembra strano immaginare un Natale senza panettone. Eppure per secoliha celebrato le feste senza il dolce che più la rappresenta. E fino a tutto l’Ottocento il Natale veronese aveva il profumo e il sapore del: un dolce antico, da cui sarebbe derivato poi ilstesso, le cui origini affondano in epoca medievale. Sarebbe nato infatti nel 1260 per celebrare il primo Natale dall’investitura della signoria dei Della Scala.I Signori ordinarono a un pasticciere di creare un dolce che fossedella grandezza presente e futura della loro città. Lui lo fece, e realizzò un capolavoro: la leggerezza e il volume della preparazione, eccezionali rispetto alle focacce e al pane festivo allora in uso, ne decretarono il successo.