Ilfoglio.it - Il momento dell'esplosione nel deposito dell'Eni a Calenzano

Leggi su Ilfoglio.it

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la fiammata e la colonna di fumo nero che si alza in cielo: ilnel sito di stoccaggio di carburanti'Eni a, vicino a Firenze, nella quale sono morte almeno quattro persone. Ancora da chiarire la dinamica: secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe innescato dall'di un'autocisterna durante una manovra di carico. Come si può notare da queste immagini, l', avvenuta alle 10.20 di lunedì 9 dicembre 2024, ha causato un grande incendio, che i vigili del fuoco sono riusciti ad arginare in breve tempo, evitando che le fiamme si propagassero ai silos vicini. Molto importante ai finia ricostruzione viene ritenuta dagli inquirenti la testimonianza di uno dei feriti che è riuscito a mettersi in salvo poco prima