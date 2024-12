.com - Il giorno dell’incontro, recensione: Michael Pitt prende a pugni i propri tormenti

La nostrade Il, esordio di Jack Huston con, Steve Buscemi, Ron Perlman e Joe Pesci: il pugilato è il centro gravitazionale di un film che parla di riscatto e seconde possibilità, richiamando un po’ quella pietra miliare di Toro ScatenatoPassato per Venezia lo scorso anno arriva dopo diversi mesi Il, debutto registico del figlio d’arte Jack Huston con, Ron Perlman, Steve Buscemi e Joe Pesci. Un cast di giganti per una pellicola costretta, volente o nolente, a confrontarsi con un altro gigante: quel Toro Scatenato che nel 1980 segnò un prima e un dopo per i film di pugilato (nonostante Rocky fosse uscito 4 anni prima). C’è da dire però che, bianco e nero a parte, le accomunanze col film di Scorsese sono davvero poche e risibili mentre invece quest’opera prima riesce a camminare discretamente sullee gambe.