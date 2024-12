Panorama.it - I carabinieri del Corvetto indagati per falso

La morte di Ramy Elgaml si colora di nuovi dettagli. La Procura di Milano ha deciso di iscrivere nel registro degliun altro dei duecoinvolti nella morte del diciannovenne egiziano che era bordo dello scooter, guidato dal ventiduenne Fares Bouzidi durante l’inseguimento di 8 chilometri dello scorso 24 novembre. Uno dei, quello al volante, è già indagato per concorso in omicidio stradale, insieme con lo stesso Fares (risultato positivo al thc, principio attivo degli spinelli). Ora si aggiungono nuove accuse per le forze dell’ordine. I duedevono rispondere di, frode processuale e depistaggio. Le accuse diriguarderebbero il verbale dell’arresto per resistenza a carico di Bouzidi. A quanto pare, nel testo, infatti, non si sarebbe minimamente fatto riferimento al presunto impatto tra la gazzella deie lo scooter.