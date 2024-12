Sport.quotidiano.net - Gli ‘Encarnados’ stanno vivendo un ottimo momento di forma: l’ultimo stop risale a più di un mese fa in casa del Bayern (1-0). Il Benfica corre veloce fra campionato e coppa

Otto vittorie nelle ultime nove, con 27 gol segnati. Si presenta con i connotati della corazzata ildi Bruno Lage, avversario domani del Bologna nel tempio del Da Luz, lì dove i lusitanicostruendo le loro fortune ine nelle due coppe portoghesi, con dieci successi in altrettante gare. Ilforse peggiore per incrociarli, visto cheè datato più di unfa ed è arrivato nella tana dei giganti del(1-0), ad intervallare un altro tris di successi tutti convincenti. Nel dettaglio, la striscia degliparla di cinque vittorie in fila, di cui tre in(contro Guimaraes, Arouca e Porto), una in Taça de Portugal (il 7-0 secco sull’Estrella), più quella in Champions, il blitz del 27 novembre scorso nel Principato contro il Monaco: un 3-2 in rimonta diventato realtà negli ultimi minuti con gol-vittoria di Amdouni, preceduto da quello dell’ex viola Cabral e dal momentaneo 1-1 firmato dal greco Pavlidis, a lungo obbiettivo di mercato dell’estate rossoblù.