Ilfattoquotidiano.it - Fotovoltaico, la soluzione per le aziende che vogliono dimezzare i costi energetici. “Ma servono terreni e regole stabili”

Prendiamo un’azienda agroalimentare, che ha una spesa annuale di energia, senza alcun impianto, di 356.000 euro. Ebbene, mettendo un impiantocon potenza di 700 kW (kilowatt), la bolletta scenderà a 134.000 euro, con un costo medio dell’energia elettrica per kWh (kilowattora) di 0,13 euro. Il fabbisogno diurno coperto dall’impianto è del 67% e il ritorno dell’investimento dell’impianto è di 4,5 anni (in assenza di incentivi). Il risparmio da autoconsumo sarebbe di 155.000 euro, il ricavo da immissione di energia immessa in rete di 67.000.Altro esempio, quello di un’azienda metalmeccanica, con spesa annua di energia di 89.000 euro. Con un impianto(di potenza 380 kW) la bolletta scenderebbe a 9.000 annui, con fabbisogno diurno coperto del 78%, costo medio dell’energia elettrica per kWh di 0,13 euro.