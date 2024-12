Fiumicino, presentate le modifiche al regolamento cavi e il Pric

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 dicembre 2024 – Durante la Commissione ai Lavori Pubblici di questa settimana, è stato presentato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale () e leal, due strumenti che hanno l’obiettivo di migliorare e aggiornare le infrastrutture comunali.Le variazioni alsi allineano alle recenti evoluzioni tecnologiche nel campo delle telecomunicazioni, quali l’implementazione della fibra ottica per la banda larga e ultra-larga. Ilrappresenta una scelta innovativa per la realizzazione di un sistema di illuminazione pubblica più efficiente e sostenibile ed ha come finalità principale quella di ottimizzare e razionalizzare gli impianti esistenti, promuovendo al contempo l’utilizzo di tecnologie avanzate e la riduzione degli sprechi energetici.