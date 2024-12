Tarantinitime.it - Due studentesse tarantine tra i vincitori del contest europeo “Time to move 2024”

TarantiniQuotidianoLa preside Bruno: “Una soddisfazione per questa classe e, più in generale, per tutto il nuovo Istituto che viene fuori dall’unione dei valori e degli obiettivi di due scuole importanti sul territorio ionico. Avanti tutta con la partecipazione attiva e le competenze di cittadinanza” Ci sono anche duetra idelto”, organizzato dalla rete Eurodesk.Si tratta di Giorgia Gioia e Federica Pellegrini, che frequentano la 3AG Grafica, dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy al Liside-F.S. Cabrini di Taranto, l’Istituto d’Istruzione secondaria superiore presieduto dalla dirigente scolastica Anna Bruno. Supportate dalla loro docente di Progettazione e Produzione, Roberta Villa, e dal docente di Laboratorio, Luigi Pindinelli, le duehanno preso parte al concorso Eurodesk Brussels Link (EBL) dal tema: “Viaggiare attraverso l’Europa”.