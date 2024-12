Tvzap.it - Denise Pipitone, la notizia sull’ex pm Angioni: cosa succede

, lapm– Maria, ex pm del caso di, è stata oggi condannata dal Tribunale di Marsala (Trapani) in composizione monocratica alla pena, sospesa, di quattro mesi di reclusione, per il reato di diffamazione in tesi commesso ai danni dell'ex Ispettore Vincenzo Tumbiolo (già in forze al Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo). Laè di oggi, martedì 10 dicembre 2024. Ex pm di Marsala, Maria, condannata per il reato di diffamazione. Lo riferiscono giornali locali, ma anche siti nazionali come "Leggo".