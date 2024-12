Liberoquotidiano.it - "Demy Moore ci ha provato. E lui...": Fabrizio Frizzi, la pazzesca rivelazione del fratello

Un'emorragia cerebrale portò via ai suoi cari e a tutti gli italianiormai sei anni fa, lasciando un enorme vuoto nel panorama della tv di Stato e non solo. Oggi viene raccontato con affetto dalFabio, intervistato da Giovanna Cavalli. Il primo ricordo, ovviamente, va alla loro infanzia: “Ogni tanto facevamo a botte. Tipico dei maschi. Ci piaceva sfidarci nella lotta, tirandoci dei gran pugni sulle spalle. O a braccio di ferro, con alterni successi. Fabri era fortissimo a ping pong, una bestia. Difficile batterlo”. Così come a flipper: “Lui ora le direbbe che era il più forte, ma anche lì ce le siamo date eh. La sfida serale poteva durare ore. Quanti cinquantini abbiamo speso al bar di Zì Fernando a Bassano Romano. Fabri era competitivo, voleva vincere pure a biglie”.