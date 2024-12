Metropolitanmagazine.it - Damiano David vola solo e annuncia un tour mondiale: e i Måneskin?

Aveva definito il suo progetto solista come un “Erasmus” rispetto al percorso con i, masembra averci preso gusto. Il cantautore romano, frontman del gruppo vincitore dell’Eurovision 2021, hato un, che inizierà il prossimo anno. Il World2025, prodotto da Vivo Concerti, vedrà il cantante esibirsi in oltre trenta date; lanée debutterà l’11 settembre a Varsavia, per poi fare tappa in diverse città europee, da Barcellona a Londra. Si sposterà, poi, in Australia e in Giappone, per poi chiudere in Sud America e negli Stati Uniti. Nel lungo viaggio del rocker, naturalmente, c’è anche l’Italia: sarà a Milano (7 ottobre all’Unipol Forum) e a Roma (11 ottobre al Palazzo dello Sport). «I can’t wait to see you around the world», ha scritto sul suo profilo Instagram, rendendo ancora più evidente ciò che già era abbastanza chiaro:punta al successo internazionale.