Dall' antica Roma in poi si buttano giù le statue per cancellare il passato

Giù dal piedistallo, e non per modo di dire. Il plateale abbattimento della statua di Afiz al-Assad a Damasco è il classico gesto di come si intendeilcon una forte valenza simbolica. Ini, che di queste e di molte altre cose se ne intendevano, quando volevano liberarsi di uno scomodo personaggio di potere lo aiutavano a passare a miglior vita e poi applicavano scientificamente la damnatio memoriae per cercare di impedirne il ricordo distruggendoe iscrizioni e cassando persino il nome. Per stare al Novecento, era un modo di fare e di pensare nella Russia sovietica, con Lenin e Stalin, quando le personalità cadute in disgrazia scomparivano non solo nei gulag o sottoterra dopo le fucilazioni, ma persino da ritratti e fotografie. Come Lev Trockij. Stalin fu il primo pagare il contrappasso dopo che Nikita Krusciov ne aveva denunciato i crimini nel rapporto segreto: nell'U ci fu una gara a prenderne le distanze e al'ossessiva presenza del fin allora lodatissimo quanto sanguinario dittatore.