Criscitiello chiede scusa ai tifosi del Napoli | il retroscena su Palmeri

Il giornalista commenta la doppia sconfitta del Napoli contro la Lazio e svela un retroscena sul collega. Palmeri si difende.

Il momento delicato del Napoli dopo la doppia sconfitta contro la Lazio, prima in Coppa Italia e poi in campionato, ha scatenato le reazioni del mondo giornalistico. In particolare, Michele Criscitiello ha voluto fare ammenda ai microfoni di SportItalia per un pronostico rivelatosi errato.

"Devo chiedere umilmente scusa a tutti i napoletani", ha esordito, "Ho chiesto un pronostico a Tancredi Palmeri sui partenopei. Lui, prima della partita di campionato con i biancocelesti, ha pronosticato quattro successi dei campani in campionato. Le cose sono andate ben diversamente".

La replica di Tancredi Palmeri non si è fatta attendere: "Quando ho pronosticato le vittorie del Napoli non l'ho fatto certamente per 'gufare' la squadra di Antonio Conte", ha precisato il giornalista, "Avevo invece guardato bene il calendario, ritenevo fossero partite alla portata dei campani ed ero convinto che il Napoli avrebbe portato a casa quattro vittorie.