Cose molto gravi Caso Mariotto a Ballando con le stelle ora parla Milly Carlucci

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non si arrestano le polemiche intorno a Guillermo, dopo l’abbandono improvviso dicon lein piena diretta. In questi giorni si èto più volte delle possibili decisioni contro il giudice, ma intanto ha finalmente rotto il silenzio, la quale ha deciso di dire tutto senza fare giri di parole. E si è soffermata anche sulla pesante accusa contro di lui.Infatti,è stato colpito da ben due episodi negativi sempre riguardanticon leha subito fatto capire che la situazione è alquanto complessa e delicata, dunque da un momento all’altro potrebbe esserci una comunicazione ufficiale. Anche se lei in un certo senso ha fatto intuire che i vertici starebbero per agire.Leggi anche: “e delicate”.con le, Fabio Canino rompe il silenzio sucon le, intervieneLa conduttriceè stata contattata dal Corriere della Sera e ovviamente la prima domanda non poteva che essere su, dopo il caos acon le