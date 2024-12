Quotidiano.net - Banca d'Italia lancia nuova sezione online per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale

Leggi su Quotidiano.net

Unaper spiegare le iniziative internazionali e nazionali che lad'mette in atto perla cultura della, analisi e divulgazione. A questo punta lasullae economicasul sito dellad'. La, ricorda una nota, "considera strategici gli obiettivi di sviluppo sostenibile non solo nell'esercizio delle funzioni istituzionali ma anche integrando i profili ESG (Environment, Social, Governance) nel governo aziendale e nella gestione del proprio patrimonio e capitale umano". L'istituto centrale è da tempo impegnato a valutare le implicazioni per il sistema economico e finanziario dei rischi legati ai fattori ESG e a considerare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'esercizio delle funzioni istituzionali.