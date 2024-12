Formiche.net - Anduril raddoppia sull’underwater. Dopo Ghost Shark, ecco Dive Xl

L’attenzione da parte dei governi verso le capacità unmanned destinate ad operare nel dominio dell’underwater è in costante crescita. E alcune aziende l’hanno capito. Una di queste èIndustries, che ha recentemente avviato test di resistenza per il suo nuovo sottomarino autonomo-Xl al largo della costa della California, segnando un’importante evoluzione nella tecnologia dei veicoli subacquei senza equipaggio. Il prototipo ha portato a termine una navigazione di cento ore consecutive, a cui ne seguirà una in cui il sottomarino percorrerà oltre mille miglia nautiche completamente sommerso. “Questo sarà un record per il settore”, ha dichiarato Shane Arnott, vicepresidente di, sottolineando come il progetto stia rapidamente dimostrando il suo potenziale.Il-Xl è concepito come un veicolo modulare e altamente personalizzabile.