Adolescenti e violenza | in partenza il corso per studiare il fenomeno

.A portata di schermo prevenzione e tutela dal cyberbullismo alle baby gang’ è il tema di grande attualità che l’associazione italiana maestri cattolici pone alla discussione di undi aggiornamento teso agravi fenomeni di deviazione riguardanti giovanie ad individuare la strada da seguire per affrontarli e contrastarli. Ilsi svolgerà domani dalle 16 alle 20 nel teatro comunale. Relatori: Annalisa Cutrona avvocato; Riccardo Colangelo membro del comitato scientifico nazionale Aiart ; Lorenzo Lattanzi presidente Aiart Marche; Paolo Nanni; Andrea Foglia; Silvana Zechini; Sfefania Scatasta; Roberto Vespasiani e Adolfo Leoni giornalista moderatore. Ilaggiornamento è riconosciuto per docenti, codice sofia 96998. In fase di accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Fermo.