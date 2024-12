Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 19:45

DEL 9 DICEMBREORE 19.35 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DA CASSIA BIS A SALARIA , TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA PISANA E PESCACCIOIN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO DALLA COLOMBO ALLA DIRAMAZIONESUD ANCHE COMPLICE UN INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA COLOMBOPER LE AUTOSTRADESEGNALATO UN INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI SULLA A1NAPOLI, NON CI SONO AL MOMENTO CODE PRESTARE COMUNQUE ATTENZIONEIN RIDUZIONE LE CODE PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN DIREZIONE TERAMOA SUD DELLA CAPITALEPERMANGONO LE CODE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDEE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO ANULARE E VITINIATUTTO IN DIREZIONE OSTIAINFINE SULLA NETTUNENSE AUTO IN FILA TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIOPER IL TRASPORTO FERROVIARIOANCORA RALLENTATA LA LINE ALTA VELOCITA’NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI PER UN CONTROLLO TECNICO AD UN TRENO NEI PRESSI DI SALONEI TRENI ALTA VELOCITà REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTIINOLTRE PER I PENDOLARI DELLA REGIONALEVITERBO RIPRENDONO OGGI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DAL LUNEDì AL VENERDìMODIFICHE SULLA TRATTA URBANA CON LE ULTIME PARTENZE DEI TRENIDA PIAZZALE FLAMINIO ALL 22 E DA MONTEBELLO ALLE 22.