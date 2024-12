Amica.it - Vendute (a una cifra folle) le scarpette rosse di Judy Garland ne “Il Mago di Oz”

Leggi su Amica.it

Una scena leggendaria: Dorothy sbatte tre volte i tacchetti delle sueed è pronta a tornare nel suo amato Kansas. Perché «nessun posto è bello come casa mia». Una frase e un’immagine-simbolo della storia del cinema quella del film Ildi Oz del 1939, con protagonista.GUARDA LE FOTO: le foto più belle della diva infelice, protagonista del film OscarLarecord delledeldi OzLe celebrirosso rubino sono state battute all’asta a unarecord: 32,5 milioni di dollari. Quelle(a un offerente anonimo) all’Heritage Auction di Dallas, in Texas, sono una delle quattro paia realizzate per la pellicola, le ultime rimaste “senza casa”.