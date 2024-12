Lanazione.it - Una super Danci si prende la scena: Spezia Women mette al tappeto la Suberba

4 Genova 1 Asd: Falchetto, Polito, Piazza, Bellotti, Purghel (70’ Marche),, Trentini (80’ Arzà), Passalacqua, Iacopetti (75’ Abdelaziz), Curadini (65’ Sami) Sansevieri. A disp. Romualdi. All. Erbetta- Innocentiba Genova: Mejia, Melani (46’ Palladino), Sbardella I, Sbardella II, Sanchez, Canu, Iacono, Menini (46’ Feroci), Leone, De Bertol (80’ Brigati), Ortu (46’ Bertora). All. Bianchi. Arbitro: Aprigliano dellaReti: 8’ Leone (G), 19’ Trentini (S), 37’, 54’, 67’(S) Castelnuovo Magra Unasilae con una tripletta di forza e precisione trascina le proprie compagne verso il successo contro laba Genova. Are la ciliegina sulla torta è anche Trentini grazie ad un gran gol con inserimento e tocco a “cucchiaio“.