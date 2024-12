Lettera43.it - Tre autisti Amazon sospesi per non aver caricato tutti i pacchi: pronto lo sciopero

Treche lavorano perhanno rimediato una sospensione con effetto immediato. I lavoratori, sotto contratto con la società Team Work Srl, in appalto al magazzino in provincia di Bologna a Calderara di Reno, sono stati accusati di nonsul furgoneassegnati dall’algoritmo. A denunciarlo è stata la Filt Cgil, che ha spiegato il perché della loro scelta: «I lavoratori per ragioni di sicurezza non hannogli ultimicosiddetti “over”, cioè di volume e peso superiore. La loro società il successivo giorno lavorativo gli ha consegnato le lettere di sospensione dal lavoro con effetto immediato senza neppure attendere le loro giustificazioni».Filt Cgil: «Pronti a scioperare»Il sindacato ha poi proseguito: «La ragione principale di un provvedimento così spropositato è evidentemente quella di terrorizzare i lavoratori e le lavoratrici affinché non si permettano di non caricare tutto quello che un algoritmo dispone vengae consegnato.