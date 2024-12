Liberoquotidiano.it - 'The Art in Motion Museum', la rete di ricarica diventa museo a cielo aperto

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Incentivare la mobilità elettrica attraverso l'arte. Con il progetto ' The Art in', Plenitude trasforma la propriadiin un: tre artisti italiani hanno firmato opere d'arte uniche che saranno esposte su colonnine diposizionate in 13 Comuni sul territorio nazionale. Il progetto di public art di Plenitude, curato da Uniting Group, è pensato per trasformare le colonnine diproprietarie in vere e proprie forme d'arte pubblica, con l'obiettivo di promuovere la mobilità elettrica ere anche di bellezza il territorio che le ospita. Per l'occasione sono stati coinvolti tre artisti italiani di fama internazionale e con stili molto diversi tra loro, Jonathan Calugi, Ray Oranges e Alberto Casagrande.