Tapiro D’Oro a Christian Vieri | tutta la verità sul rapporto con la Canalis e non solo

Intercettato da Valerio Staffelli,racconta la suasulcon Elisabettaa Striscia La Notizia. Le anticipazioni della puntata di questa sera Quesra sera, lunedì 9 dicembre, a Striscia La Notizia verrà trasmessa ladisulcon Elisabetta.A seguito delle dichiarazioni dell’ex velina e fidanzata storica del bomber,commenterà ai microfoni di Valerio Staffelli quanto rivelato dalla showgirl. Stando alle anticipazioni, sarebbe vero che tra lui e lai le liti fossero piuttosto vivaci: «È vero, un giorno è entrata in un bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Anche la scritta sulla macchina è vera», avrebbe rivelato “Bobo”.L’ex bomber si sarebbe anche sbilanciato circa ilcon Ventola, Adani e Cassano: «Lasciali perdere quei tre», avrebbe commentato,L’intervista integrale andrà in onda stasera in prima serata su canale 5 e sembra abbia già scatenato la curiosità del pubblico e della reteL'articololasulcon la(e non) proviene da 361 Magazine.