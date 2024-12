Donnapop.it - Su Tele Meloni arriva un programma sovranista e lo conduce Simona Ventura: ecco di cosa si tratta

Leggi su Donnapop.it

è pronta a tornare in prima serata con un nuovo e avvincenteche promette di conquistare il pubblico. Dopo mesi di attesa, la conduttrice ha finalmente svelato i dettagli di un progetto che si preannuncia come un’avunica nel suo genere, e che vedrà protagonisti volti noti del piccolo schermo.Questo nuovo adventure game, ancora senza un nome ufficiale, è destinato a portare i concorrenti in un viaggio che attraverserà le meraviglie dell’Italia, rendendo omaggio al nostro Paese e alle sue bellezze naturali. Con la messa in onda prevista per maggio 2025, ilsi prepara a diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti delle sfide e delle esperienze on the road.torna in prima serata con un nuovo: di che si?Il ritorno diin prime time su Rai2 è stato annunciato già da qualche mese, e la conduttrice ha promesso che il suo nuovosarà davvero innovativo.