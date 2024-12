Abruzzo24ore.tv - Strade, aree verdi e teatri: il futuro di Pescara

- Oltre 181 milioni di euro per opere pubbliche atra il 2025 e il 2027:e parchi in primo piano. Un grande piano di opere pubbliche sta per cambiare il volto di. Con un investimento complessivo di oltre 181 milioni di euro, il programma triennale approvato dalla giunta del sindaco Carlo Masci mira a rinnovare infrastrutture, spazie strutture culturali. Il piano è stato presentato dal primo cittadino e dal consigliere Massimo Pastore, che ha seguito i lavori passo dopo passo. Il progetto prevede interventi per 68 milioni nel 2025, 91 milioni nel 2026 e 22 milioni nel 2027, finanziati attraverso fondi comunali, europei, nazionali e regionali. Di questi, circa 23 milioni arriveranno direttamente dal bilancio comunale. Uno dei punti centrali riguarda le piantumazioni: il sindaco Masci ha dichiarato che l’obiettivo è aggiungere 10mila nuovi alberi in città.