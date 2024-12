Tvplay.it - Squalifica Sinner, l’annuncio scatena la bufera: miriade di insulti

Il numero uno al mondo Jannikè costantemente al centro delle polemiche. Stavolta l’azzurro è stato coinvolto indirettamente. Periodo di magra per gli appassionati di tennis visto che in questo periodo praticamente tutti sono in vacanza e c’è una totale astinenza di questo sport. I tifosi del numero uno al mondo Janniknon vedono l’ora di rivederlo in campo, ma dovranno attendere ancora un altro pò.ladi(Lapresse) TvPlayL’azzurro dovrebbe rientrare per un esibizione a Melbourne nei primi di gennaio ma il ritorno ufficiale arriverà definitivamente con gli Australian Open, dove Jannik difenderà il titolo. A tenere banco però resta la questione doping con la sentenza ufficiale che dovrebbe arrivare direttamente a Febbraio, verso l’inizio del Mese.