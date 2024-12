Ilgiorno.it - Sos donazioni per il centro di riabilitazione

SAN COLOMBANO (Lodi) Non solo medicine per lapsichiatrica, ma anche balli e attività con i cani. Si cercano però fondi per far partecipare, ai progetti, più persone possibili. È l’impegno deldi“Sacro cuore di Gesù”, dell’ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli. "Cerchiamo di offrire cure, ma anche esperienze significative che valorizzino la dignità e l’autenticità delle persone - spiega il direttore di struttura Mariagrazia Burinato -. E quindi, tra le attività proposte, nel periodo natalizio abbiamo attivato il laboratorio di ballo e il progetto Code Allegre, testimoni del potere della creatività e della socialità per migliorare la qualità della vita". I vantaggi sono il supporto al recupero degli ospiti e il riuscire a rendere il loro percorso terapeutico più coinvolgente e partecipativo.